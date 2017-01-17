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В Усть-Куте при поддержке ИНК решено установить бюст Героя России Андрея Шерстянникова

17.01.2017
Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org Иркутская нефтяная компания выделила средства на изготовление и установку бюста Героя России Андрея Шерстянникова в средней школе № 6 Усть-Кута, где памятный мемориал решено открыть 1 сентября 2017 года.
Как сообщила сегодня, 17 января, пресс-служба ИНК, Андрей Шерстянников в бою с многократно превосходящими силами бандформирований, будучи смертельно раненым, подорвал себя гранатой вместе с окружившими его боевиками.

«Андрей учился в школе № 6 с 1 по 10 класс, — рассказали в пресс-службе. — В 1993 году стал курсантом Санкт-Петербургского высшего зенитно-ракетного командного училища. 1 марта 2000 года при выполнении боевой задачи на территории Чеченской республики командир отделения 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й воздушно-десантной дивизии старший лейтенант Андрей Шерстянников погиб при выполнении боевой задачи. За мужество и героизм был посмертно удостоен звания Героя России».

В 2015 году во время памятных мероприятиях, посвященных 15-летию подвига 6-й роты, бюст Андрея Шерстянникова был установлен в Смоленске на территории Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза Александра Василевского. Новый мемориал будет изготовлен в Смоленской области и установлен в усть-кутской школе, которая носит имя героя с 1 сентября 2000 года.

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