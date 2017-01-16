ИНК увеличила добычу углеводородного сырья на 39% в 2016 году

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Иркутская нефтяная компания в 2016 году добыла на своих месторождениях 7,8 млн тонн углеводородного сырья, что на 39% больше чем в аналогичный период 2015 года.

Как сообщила сегодня, 16 января, пресс-служба ИНК, накопленный объем добычи с начала освоения месторождений по группе компаний ИНК в начале января 2017 года составил 26 млн тонн.



«В прошлом году проходка в эксплуатационном и поисковом бурении на лицензионных участках и месторождениях группы компаний ИНК превысила 400 тыс. метров, что сопоставимо с показателями прошлого года, — отметили в пресс-службе. — Самая быстрая скважина в 2016 году глубиной 2 тыс. 782 метров была пробурена за 21 день бригадой бурения №7 ООО «ИНК-Сервис».



Объем налогов и платежей, перечисленных группой в консолидированный бюджет Иркутской области в 2016 году составил более 11,1 млрд рублей против 6,7 млрд рублей в 2015 году, 4,9 млрд рублей в 2014 году и 3,8 млрд рублей в 2013 году. Таким образом, доля ИНК в общих доходах бюджета региона по итогам прошедшего года по предварительным данным превысит 9%.



В 2016 году ИНК направила 85 млн рублей на реализацию социальных проектов в Иркутской области и Якутии. На эти средства было проведено 66 мероприятий. За последние пять лет затраты компании на финансирование социальных проектов выросли в 3,7 раза.



Как сообщал «МК Байкал», ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 23 лицензионных участках в Восточной Сибири. За 15 лет своего существования из локального оператора по освоению трех месторождений ИНК превратилась в крупный вертикально интегрированный холдинг, который за счет роста производственного потенциала ежегодно увеличивает добычу нефти, внедряет новые технологии, создает новые рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Иркутской области. ИНК входит в список 20 крупнейших российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья. Компания имеет развитую инфраструктуру, производственные и вспомогательные сооружения, благоустроенные вахтовые жилые комплексы, сотни километров внутрипромысловых трубопроводов и линий электропередач, разветвленную схему технологических проездов.



Группа компаний ИНК проводит геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на 23 лицензионных участках в Восточной Сибири, включая Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). В состав акционеров компании входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), «Голдман Сакс Интернейшнл», а также российские юридические лица. ИНК является частной компанией. Количество сотрудников превышает 5 700 человек. В структуре ГК ИНК имеется свое буровое подразделение и подразделение, выполняющее капитальный ремонт скважин. С момента своего основания группа компаний демонстрирует выдающиеся результаты, такие как увеличение объема добычи нефти более чем в 250 раз. За время своей работы ГК ИНК добыла более 24 миллионов тонн нефти и газового конденсата, при этом объем ежемесячной добычи сегодня превышает 700 000 тонн.