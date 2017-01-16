Число пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тыс. человек в 2016 году Фото: 3DNews На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами сети Wi-Fi воспользовались более 50 тыс. человек. Как сообщила сегодня, 16 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, общий объем скачанного трафика составил порядка 22 тыс. Гб, сеанс пользования интернетом одним пассажиром в среднем варьировался от 30 до 60 минут.



«Услуга единой сети Wi-Fi особенно востребована у пассажиров, которые ожидают прибытия поездов в комнатах отдыха железнодорожных вокзалов, их средний сеанс пользования интернетом превышает восемь часов, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Свободный доступ в интернет по Wi-Fi предоставляется на десяти крупнейших вокзалах ВСЖД: Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Падунские Пороги, Северобайкальск, Ангарск, Вихоревка, Зима, Усолье-Сибирское и Черемхово».



В 2017 году запланировано подключение вокзалов станций северных территорий - Новая Чара, Наушки, Таксимо. На предыдущую страницу

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