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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Число пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тыс. человек в 2016 году

16.01.2017
Фото: 3DNewsФото: 3DNews На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами сети Wi-Fi воспользовались более 50 тыс. человек.
Как сообщила сегодня, 16 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, общий объем скачанного трафика составил порядка 22 тыс. Гб, сеанс пользования интернетом одним пассажиром в среднем варьировался от 30 до 60 минут.

«Услуга единой сети Wi-Fi особенно востребована у пассажиров, которые ожидают прибытия поездов в комнатах отдыха железнодорожных вокзалов, их средний сеанс пользования интернетом превышает восемь часов, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Свободный доступ в интернет по Wi-Fi предоставляется на десяти крупнейших вокзалах ВСЖД: Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Падунские Пороги, Северобайкальск, Ангарск, Вихоревка, Зима, Усолье-Сибирское и Черемхово».

В 2017 году запланировано подключение вокзалов станций северных территорий - Новая Чара, Наушки, Таксимо.

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