ВСЖД объявила об изменении расписания четырех пригородных поездов до 20 апреля 2017 года Фото: http://www.yaplakal.com Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 15 января по 20 апреля 2017 года расписания движения пригородных поездов, следующий по маршрутам Тулун-Зима, Зима-Черемхово, Черемхово – Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Пассажирский – Военный Городок. Как сообщает сегодня, 13 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменения вводится в связи с производственной необходимостью.



«Пригородный поезд № 6410 будет отправляться со станции Тулун в 6.40 (вместо 7.08) и прибывать на станцию Зима в 9.00, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Пригородный поезд № 7010 будет отправляться со станции Зима в 9.10 (вместо 10.07) и прибывать на станцию Черемхово в 11.05. Пригородный поезд № 7006 будет отправляться со станции Черемхово в 11.13 (вместо 12.10) и прибывать на станцию Иркутск-Пассажирский в 13.35».



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов». На предыдущую страницу

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