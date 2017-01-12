ВСЖД открыла на станции Танхой визит-центр «Байкал заповедный»

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На Восточно-Сибирской железной дороге на станции Танхой в рамках приуроченных к Году экологии мероприятий состоялось открытие под эгидой Байкальского государственного заповедника визит-центра «Байкал заповедный», в котором приняли участие глава Минприроды России Сергей Донской, а также представители правительств Байкальского региона.

Как сообщает сегодня, 12 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на станции также прошла презентация экспозиции, связанной с героической историей РЖД «Байкальская железнодорожная и паромная переправа 1900-1909 годов», на которой представлены вагоны для перевозки грузов и пассажиров, расположенные на территории визит-центра.



«На мероприятии было отмечено, что Год экологии в России – это отличный повод продолжить активную деятельность по защите природы, созданию и внедрению инновационных, экологически безопасных, малоотходных и ресурсосберегающих технологий, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций. - Размещение объектов ВСЖД в водоохранной зоне озера Байкал как объекта Всемирного наследия накладывает на железнодорожников особую ответственность. ОАО «РЖД» уделяет особое внимание природоохранной деятельности».



ВСЖД, в частности, участвует в реализации Экологической стратегии РЖД и неоднократно становилась лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Так, на станции Танхой ежегодно на базе школы-интерната № 21 проводится Байкальская международная школа экологии, являющаяся площадкой для развития программы поликультурного образования.