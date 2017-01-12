Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Чт, утро
-24
-26
Чт, день
-19
-21
Чт, вечер
-23
-25
Пт, ночь
-24
-26
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

ВСЖД открыла на станции Танхой визит-центр «Байкал заповедный»

12.01.2017
Фото: http://www.kp.byФото: http://www.kp.by На Восточно-Сибирской железной дороге на станции Танхой в рамках приуроченных к Году экологии мероприятий состоялось открытие под эгидой Байкальского государственного заповедника визит-центра «Байкал заповедный», в котором приняли участие глава Минприроды России Сергей Донской, а также представители правительств Байкальского региона.
Как сообщает сегодня, 12 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на станции также прошла презентация экспозиции, связанной с героической историей РЖД «Байкальская железнодорожная и паромная переправа 1900-1909 годов», на которой представлены вагоны для перевозки грузов и пассажиров, расположенные на территории визит-центра.

«На мероприятии было отмечено, что Год экологии в России – это отличный повод продолжить активную деятельность по защите природы, созданию и внедрению инновационных, экологически безопасных, малоотходных и ресурсосберегающих технологий, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций. - Размещение объектов ВСЖД в водоохранной зоне озера Байкал как объекта Всемирного наследия накладывает на железнодорожников особую ответственность. ОАО «РЖД» уделяет особое внимание природоохранной деятельности».

ВСЖД, в частности, участвует в реализации Экологической стратегии РЖД и неоднократно становилась лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Так, на станции Танхой ежегодно на базе школы-интерната № 21 проводится Байкальская международная школа экологии, являющаяся площадкой для развития программы поликультурного образования.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Фонд имени Юрия Тена намерен открыть в сельских школах музыкальные классы с синтезаторами
Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря масштабный проект по переоснащению и реорганизации музыкальных классов в городских и сельских среднеобразовательных школах.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
91011
12
131415
16171819202122
23242526272829
3031         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU