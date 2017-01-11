ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов из Иркутска в Черемхово

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ВСЖД объявила об изменении с 15 января расписания пригородных поездов из Иркутска-Пассажирский в Черемхово и обратно в связи с назначением остановки в поселке Вересовка.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по новому расписанию поезд со станции Черемхово будет отправляться в 16:06, вместо 16:08 и прибывать на станцию Иркутск-Пассажирский в 18:26.



«В Вересовку пригородный поезд будет прибывать в 17.53», - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Поезд со станции Иркутск-Пассажирский будет отправляться в 18:30 и прибывать на станцию Черемхово в 20:41, вместо 20.39. В Вересовку пригородный поезд будет прибывать в 18.56».



Время местное.



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).