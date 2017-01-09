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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов в Тулун и Черемхово

09.01.2017
ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006
с 15 января по 20 апреля 2017 года в связи с производственной необходимостью.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд №6410, следующий из Тулуна в Зиму, будет оправляться в 6:40 вместо 7:08 и прибывать в Зиму в 9.00.

«Поезд № 7010, следующий из Зимы в Черемхово будет отправляться 9:10вместо 10:07, и прибывать в Черемхово в 11:05 », - сообщает служба корпоративных коммуникаций.- Поезд № 7006, следующий из Черемхово в Иркутск-Пассажирский, отправляется в Черемхово в 11:13 вместо 12:10 и прибывает в Иркутск-Пассажирский в 13:35».

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