ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов в Тулун и Черемхово

ВСЖД объявила об изменении расписания пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006

с 15 января по 20 апреля 2017 года в связи с производственной необходимостью.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд №6410, следующий из Тулуна в Зиму, будет оправляться в 6:40 вместо 7:08 и прибывать в Зиму в 9.00.



«Поезд № 7010, следующий из Зимы в Черемхово будет отправляться 9:10вместо 10:07, и прибывать в Черемхово в 11:05 », - сообщает служба корпоративных коммуникаций.- Поезд № 7006, следующий из Черемхово в Иркутск-Пассажирский, отправляется в Черемхово в 11:13 вместо 12:10 и прибывает в Иркутск-Пассажирский в 13:35».