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ВСЖД объявила о новых тарифах на проезд в пригородных поездах с 1 января 2017 года

29.12.2016
Фото: http://mgiit.ru/Фото: http://mgiit.ru/ ВСЖД объявила о введении властями Иркутской области и Республики Бурятии новых тарифов на проезд в пригородных поездах с 1 января 2017 года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД,
в Иркутской области стоимость проезда в пригородном поезде в первой зоне, то есть до 10 км, увеличится на 1 рубль и составит 58 рублей, а в двадцатой, максимальной зоне, до 200 км, увеличится на 216 рублей и составит 536 рублей.

«В Республике Бурятии стоимость проезда в пригородном поезде в первой зоне, до 10 км увеличится на 1 рубль и составит 39 рублей, а в двадцатой зоне на 15 рублей и составит 382 рубля, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Также, в связи с повышением тарифов с 1 января 2017 года увеличится стоимость провоза ручной клади, а именно велосипедов, детских и инвалидных колясок, аудио- и видеотехники, мелких домашних животных, собак и птиц».

Актуальную информацию о тарифах пассажиры могут получить на сайте ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» www.bppk.tk (раздел «Пассажирам», вкладка «Тарифы»).

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