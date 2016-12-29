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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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На ВСЖД в три раза выросла востребованность услуг Центра содействия мобильности в 2016 году

29.12.2016
Фото: Globe-AllФото: Globe-All На 21-м вокзале Восточно-Сибирской железной дороги в 2016 году услугами Центра содействия мобильности, запущенного для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, воспользовались порядка 750 человек, что в три раза превышает показатели 2015 года.

Как сообщает сегодня, 29 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, благодаря работе Центра содействия мобильности пассажирам предоставляется бесплатное сопровождение по всем функциональным зонам вокзалов, помощь при посадке и высадке в поездах, и кроме этого, резервируются места в купе в поездах дальнего следования на специализированные места.

«Также на ВСЖД реализуется инвестпрограмма, благодаря чему станция Северобайкальск была максимально адаптирована для комфортного пребывания маломобильных групп населения, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - По всему периметру здания установлены пандусы, внутри и снаружи вокзала вмонтирована тактильная плитка. Установлено электронного табло расписания движения поездов, навигационные указатели. Дополнительно приобретен 21 комплект индукционного оборудования, облегчающего общение кассиров и дежурных по вокзалу с пассажирами с ослабленным слухом. Общая сумма затрат составила 17 млн рублей».

На каждый вокзал ОАО «РЖД» составлен паспорт доступности, который размещен на информационном ресурсе Дирекции железнодорожных вокзалов. Оформление заявок на услуги Центра содействия мобильности проводится круглосуточно по бесплатному федеральному телефону 8-800-510-11-11. 

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