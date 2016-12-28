Мэрия Иркутска заявила о достигнутых с перевозчиками договоренностях о работе 31 декабря до 1.00 ночи
Как сообщает пресс-служба мэрии города, в предпраздничный день муниципальный общественный транспорт будет работать по будничному расписанию, на линию выйдет 247 единиц муниципального транспорта, в том числе: 150 автобусов, 39 трамваев, 58 троллейбусов, и около 1 тысячи коммерческих автобусов.
«1 января троллейбусы и трамваи начнут работу в 8.00 утра, автобусы - в 9.00 утра. Со 2 по 8 января общественный транспорт будет работать с 7.00 – 7.30 утра, - сообщает пресс-служба.- 1-2 января будет задействовано 87-100 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 36, трамваи первой смены – 20, второй смены - 25, троллейбусы первой смены – 31, второй смены 40».
7 января будет задействовано 108-114 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 36, трамваи – 31, троллейбусы первой смены– 41, второй смены 47.
3,4,5,6,8 января – 121-127 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 49, трамваи – 31, троллейбусы первой смены – 41, второй смены 47.
Кроме муниципального транспорта городские маршруты будут обслуживать около 500 единиц коммерческого транспорта.
В новогодние праздники с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года работа муниципального транспорта будет организована следующим образом:
Муниципальные автобусы
|
Дата
|
Номер маршрута
|
Наименование
маршрута
|
Количество
транспорта, ед.
|
Время работы, ч.
|
1,2
|
6
|
Ц. Рынок – пос. Жилкино
|
1
|
10.13-18.58
|
января 2017г.
|
8
|
Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый
|
1
|
10.00 – 19.30
|
|
9
|
Ц.Рынок – пр. Радищева
|
1
|
10.06 – 18.12
|
|
15и 415
|
Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство
|
1
|
9.25 – 19.00
|
|
18
|
Н.И.ТЭЦ – Областная больница
|
1
|
8.48 – 19.11
|
|
27
|
м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский
|
2
|
9.20 – 19.48
|
|
28р
|
Ц. Рынок – пос. Боково
|
6
|
8.00 – 20.00
|
|
29
|
Ц. Рынок – пос. Горького
|
1
|
8.10 – 19.00
|
|
30
|
Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)
|
5
|
7.50 – 19.51
|
|
33
|
Ц. Рынок – ст. Батарейная
|
1
|
8.40 – 20.00
|
|
34
|
Ц. Рынок - Ерши
|
1
|
11.30 – 20.40
|
|
37
|
Ц. Рынок – Н.Ленино
|
6
|
8.00 – 20.00
|
|
39
|
Ц. Рынок – ст. Горка
|
1
|
7.40 – 19.07
|
|
55
|
Областная больница – Н.Ленино
|
5
|
8.00 – 19.50
|
|
57
|
Областная больница - Авиазавод
|
1
|
9.00 – 18.00
|
|
62
|
Автостанция – пос. Вересовка
|
1
|
8.13 – 19.33
|
|
67
|
м/р Первомайский – м/р Топкинский
|
1
|
10.10 – 19.50
|
|
|
Итого:
|
36
|
|
7 января
|
6
|
Ц. Рынок – пос. Жилкино
|
1
|
10.13-18.58
|
2017г.
|
8
|
Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый
|
1
|
10.00 – 19.30
|
|
9
|
Ц. Рынок – пр. Радищева
|
1
|
10.06 – 18.12
|
|
15 и 415
|
Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство
|
1
|
9.25 – 19.00
|
|
18
|
Н.И.ТЭЦ – Областная больница
|
1
|
8.48 – 19.11
|
|
27
|
м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский
|
2
|
9.20 – 19.48
|
|
28р
|
Ц. Рынок – пос. Боково
|
6
|
8.00 – 20.00
|
|
29
|
Ц. Рынок – пос. Горького
|
1
|
8.10 – 19.00
|
|
30
|
Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)
|
5
|
7.50 – 19.51
|
|
33
|
Ц. Рынок – ст. Батарейная
|
1
|
8.40 – 20.00
|
|
34
|
Ц. Рынок - Ерши
|
1
|
11.30 – 20.40
|
|
37
|
Ц. Рынок – Н.Ленино
|
6
|
8.00 – 20.00
|
|
39
|
Ц. Рынок – ст. Горка
|
1
|
7.40 – 19.07
|
|
55
|
Областная больница – Н.Ленино
|
1
|
8.00 – 19.50
|
|
57
|
Областная больница - Авиазавод
|
1
|
9.00 – 18.00
|
|
62
|
Автостанция – пос. Вересовка
|
1
|
8.13 – 19.33
|
|
67
|
м/р Первомайский – м/р Топкинский
|
1
|
10.10 – 19.50
|
|
|
Итого:
|
36
|
|
3,4,5,6,8
|
6
|
Ц. Рынок – пос. Жилкино
|
1
|
7.40 - 20.13
|
января
2017г.
|
8
|
Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый
|
2
|
7.10 – 21.10
|
|
9
|
Ц. Рынок – пр. Радищева
|
1
|
8.18 – 18.12
|
|
10
|
Н.Ленино – Завод нерудных материалов
|
1
|
8.10 – 18.08
|
|
13
|
Н.Ленино – Центр через пр. Марата
|
1
|
7.49-19.36
|
|
1 и 15
|
Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство
|
1
|
7.40 – 19.00
|
|
18
|
Н.И.ТЭЦ – Областная больница
|
2
|
7.30 – 19.20
|
|
27
|
М/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский
|
4
|
6.50 – 19.48
|
|
28р
|
Ц. Рынок – пос. Боково
|
6
|
7.00 – 21.00
|
|
29
|
Ц.Рынок – пос.Горького
|
1
|
7.00 – 19.00
|
|
30
|
Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)
|
5
|
7.50 -19.51
|
|
31
|
Авиазавод – Центр через пр. Марата
|
1
|
8.15 – 17.42
|
|
32
|
Ц. Рынок – м/р Зеленый
|
1
|
9.15 – 18.15
|
|
33
|
Ц. Рынок – ст. Батарейная
|
2
|
6.15 – 20.30
|
|
34
|
Ц. Рынок - Ерши
|
1
|
7.00 – 20.40
|
|
35
|
Ц. Рынок – с. Кооператор
|
1
|
9.30 – 19.30
|
|