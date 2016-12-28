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Мэрия Иркутска заявила о достигнутых с перевозчиками договоренностях о работе 31 декабря до 1.00 ночи

28.12.2016
Мэрия Иркутска заявила о работе достигнутых договоренностях с частными перевозчиками о работе 31 декабря на нескольких маршрутах до 1.00 часу ночи.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в предпраздничный день муниципальный общественный транспорт будет работать   по будничному расписанию, на линию выйдет 247 единиц муниципального транспорта, в том числе: 150 автобусов, 39 трамваев, 58 троллейбусов, и около 1 тысячи коммерческих автобусов.

 

«1 января троллейбусы и трамваи начнут работу в 8.00 утра, автобусы - в 9.00 утра.  Со 2 по 8 января общественный транспорт  будет работать  с 7.00 – 7.30 утра, - сообщает пресс-служба.- 1-2 января  будет задействовано 87-100 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 36, трамваи первой смены – 20, второй смены  - 25, троллейбусы  первой смены – 31, второй смены 40».

 

7 января будет задействовано 108-114 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 36, трамваи – 31, троллейбусы  первой смены– 41, второй смены  47.

 

3,4,5,6,8 января  – 121-127 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 49, трамваи – 31, троллейбусы  первой смены – 41, второй смены  47.

 

Кроме муниципального транспорта городские маршруты будут обслуживать около 500 единиц коммерческого транспорта.

 

В новогодние праздники с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года работа муниципального транспорта будет организована следующим образом:

 

Муниципальные автобусы

Дата

Номер маршрута

Наименование

маршрута

Количество

транспорта, ед.

Время работы, ч.

1,2

6

Ц. Рынок – пос. Жилкино

1

10.13-18.58

января 2017г.

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

1

10.00 – 19.30

 

9

Ц.Рынок – пр. Радищева

1

10.06 – 18.12

 

15и 415

Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство

1

9.25 – 19.00

 

18

Н.И.ТЭЦ – Областная больница

1

8.48 – 19.11

 

27

м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский

2

9.20 – 19.48

 

28р

Ц. Рынок – пос. Боково

6

8.00 – 20.00

 

29

Ц. Рынок – пос. Горького

1

8.10 – 19.00

 

30

Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)

5

7.50 – 19.51

 

33

Ц. Рынок – ст. Батарейная

1

8.40 – 20.00

 

34

Ц. Рынок - Ерши

1

11.30 – 20.40

 

37

Ц. Рынок – Н.Ленино

6

8.00 – 20.00

 

39

Ц. Рынок – ст. Горка

1

7.40 – 19.07

 

55

Областная больница – Н.Ленино

5

8.00 – 19.50

 

57

Областная больница - Авиазавод

1

9.00 – 18.00

 

62

Автостанция – пос. Вересовка

1

8.13 – 19.33

 

67

м/р Первомайский – м/р Топкинский

1

10.10 – 19.50

 

 

Итого:

36

 

7 января

6

Ц. Рынок – пос. Жилкино

1

10.13-18.58

2017г.

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

1

10.00 – 19.30

 

9

Ц. Рынок – пр. Радищева

1

10.06 – 18.12

 

15 и 415

Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство

1

9.25 – 19.00

 

18

Н.И.ТЭЦ – Областная больница

1

8.48 – 19.11

 

27

м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский

2

9.20 – 19.48

 

28р

Ц. Рынок – пос. Боково

6

8.00 – 20.00

 

29

Ц. Рынок – пос. Горького

1

8.10 – 19.00

 

30

Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)

5

7.50 – 19.51

 

33

Ц. Рынок – ст. Батарейная

1

8.40 – 20.00

 

34

Ц. Рынок - Ерши

1

11.30 – 20.40

 

37

Ц. Рынок – Н.Ленино

6

8.00 – 20.00

 

39

Ц. Рынок – ст. Горка

1

7.40 – 19.07

 

55

Областная больница – Н.Ленино

1

8.00 – 19.50

 

57

Областная больница - Авиазавод

1

9.00 – 18.00

 

62

Автостанция – пос. Вересовка

1

8.13 – 19.33

 

67

м/р Первомайский – м/р Топкинский

1

10.10 – 19.50

 

 

Итого:

36

 

3,4,5,6,8

6

Ц. Рынок – пос. Жилкино

1

7.40 - 20.13

января

2017г.

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

2

7.10 – 21.10

 

9

Ц. Рынок – пр. Радищева

1

8.18 – 18.12

 

10

Н.Ленино – Завод нерудных материалов

1

8.10 – 18.08

 

13

Н.Ленино – Центр через пр. Марата

1

7.49-19.36

 

1 и 15

Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство

1

7.40 – 19.00

 

18

Н.И.ТЭЦ – Областная больница

2

7.30 – 19.20

 

27

М/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский

4

6.50 – 19.48

 

28р

Ц. Рынок – пос. Боково

6

7.00 – 21.00

 

29

Ц.Рынок – пос.Горького

1

7.00 – 19.00

 

30

Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)

5

7.50 -19.51

 

31

Авиазавод – Центр через пр. Марата

1

8.15 – 17.42

 

32

Ц. Рынок – м/р Зеленый

1

9.15 – 18.15

 

33

Ц. Рынок – ст. Батарейная

2

6.15 – 20.30

 

34

Ц. Рынок - Ерши

1

7.00 – 20.40

 

35

Ц. Рынок – с. Кооператор

1

9.30 – 19.30

 

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