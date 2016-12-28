Мэрия Иркутска заявила о достигнутых с перевозчиками договоренностях о работе 31 декабря до 1.00 ночи

Мэрия Иркутска заявила о работе достигнутых договоренностях с частными перевозчиками о работе 31 декабря на нескольких маршрутах до 1.00 часу ночи.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в предпраздничный день муниципальный общественный транспорт будет работать по будничному расписанию, на линию выйдет 247 единиц муниципального транспорта, в том числе: 150 автобусов, 39 трамваев, 58 троллейбусов, и около 1 тысячи коммерческих автобусов.

«1 января троллейбусы и трамваи начнут работу в 8.00 утра, автобусы - в 9.00 утра. Со 2 по 8 января общественный транспорт будет работать с 7.00 – 7.30 утра, - сообщает пресс-служба.- 1-2 января будет задействовано 87-100 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 36, трамваи первой смены – 20, второй смены - 25, троллейбусы первой смены – 31, второй смены 40».

7 января будет задействовано 108-114 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 36, трамваи – 31, троллейбусы первой смены– 41, второй смены 47.

3,4,5,6,8 января – 121-127 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 49, трамваи – 31, троллейбусы первой смены – 41, второй смены 47.

Кроме муниципального транспорта городские маршруты будут обслуживать около 500 единиц коммерческого транспорта.

В новогодние праздники с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года работа муниципального транспорта будет организована следующим образом:

Муниципальные автобусы