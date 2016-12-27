На ВСЖД прошла новогодняя акция на знание автомобилистами правил ДТП

Фото: pikabu.ru

Работники ВСЖД организовали новогоднюю акцию, во время которой Дед Мороз и Снегурочка проверили железнодорожный переезд в Северобайкальске, на исправность всех систем безопасности, а также на уровень подготовки и знание правил дорожного движения автомобилистами.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, после небольшого экзамена каждый водитель получил новогодний подарок от Деда Мороза.



«Эту новогоднюю акцию железнодорожники Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги организовали для привлечения внимания автомобилистов к проблеме безопасности на железнодорожных переездах, - сообщает пресс-служба. - Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом на магистрали количество ДТП на переездах существенно снизилось, пять случаев в текущем году против семи в предыдущем и одиннадцати в 2014 году, проблема остается актуальной».



Легкомысленное отношение автолюбителей к собственной жизни и жизням других людей зачастую приводит к трагическим последствиям, несмотря на меры, принимаемые ОАО "РЖД" для безопасного движения поездов.



Железнодорожники постоянно проводят инструктажи и беседы с водителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Раздают памятки и брошюры, напоминают о правилах проезда на радио и телевидении, устанавливают баннеры и информационные щиты у переездов. Безусловно, эти меры позволяют обеспечить снижение количества происшествий, но полностью исключить факты ДТП усилиями одних железнодорожников невозможно.



Руководство ВСЖД напоминает, что безопасность при проезде через железнодорожные пути зависит от дисциплинированности водителей. Все участники движения обязаны руководствоваться одним из главных условий – поезд всегда имеет преимущество в движении перед остальными видами транспорта.