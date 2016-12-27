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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Правительство Приангарья подписало соглашение с ОАО «РЖД» о выплате долгов «Байкальской ППК»

27.12.2016
Фото: Irk.RuФото: Irk.Ru Накануне, 26 декабря правительство Иркутской области подписало соглашение с ОАО «РЖД» о погашении убытков Байкальской ППК, которые возникли в результате выпадающих доходов при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении за период с 2011 по 2014 годы по регулируемым тарифам.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в соответствии с условиями договора, Иркутская область выплатит ОАО "Байкальская ППК" некомпенсированные потери за 2011-2014 годы в течение 15 лет, ежегодно, начиная с 2017 года.

«В 2016 году по Восточно-Сибирской железной дороге в границах Приангарья круглогодично курсирует 114 пар поездов пригородного значения, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - При этом ВСЖД проводит поступательную работу по совершенствованию пригородных перевозок. Так, по просьбам пассажиров в текущем году было ускорено время движения четырех пригородных поездов на 36 минут, продлены маршруты следования четырех электричек».

Кроме того, введены два новых маршрута в Республике Бурятия, открыто семь дополнительных билетных касс, на станциях с максимальным пассажиропотоком установлены 42 билетопечатающих автомата.

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