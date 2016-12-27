Правительство Приангарья подписало соглашение с ОАО «РЖД» о выплате долгов «Байкальской ППК»

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Накануне, 26 декабря правительство Иркутской области подписало соглашение с ОАО «РЖД» о погашении убытков Байкальской ППК, которые возникли в результате выпадающих доходов при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении за период с 2011 по 2014 годы по регулируемым тарифам.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в соответствии с условиями договора, Иркутская область выплатит ОАО "Байкальская ППК" некомпенсированные потери за 2011-2014 годы в течение 15 лет, ежегодно, начиная с 2017 года.



«В 2016 году по Восточно-Сибирской железной дороге в границах Приангарья круглогодично курсирует 114 пар поездов пригородного значения, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - При этом ВСЖД проводит поступательную работу по совершенствованию пригородных перевозок. Так, по просьбам пассажиров в текущем году было ускорено время движения четырех пригородных поездов на 36 минут, продлены маршруты следования четырех электричек».



Кроме того, введены два новых маршрута в Республике Бурятия, открыто семь дополнительных билетных касс, на станциях с максимальным пассажиропотоком установлены 42 билетопечатающих автомата.