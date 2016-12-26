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ИНК решила выступить спонсором первенства мира по хоккею с мячом среди девушек

22.12.2016
Иркутская нефтяная компания решила выступить спонсором первенства мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет, который пройдет в Иркутске и Шелехове с 22 по 26 февраля 2017 года. Как сообщает пресс-служба нефтяной компании, иркутские нефтяники предоставили организаторам соревнований 5 млн рублей, что позволит благодаря спонсорской поддержке сделать вход на все матчи свободным.

«Компания уже поддерживала соревнования по бенди такого уровня, в 2014 году она спонсировала чемпионат мира среди мужских команд в Иркутске, который выиграла сборная России, - сообщает пресс-служба. - Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать команды из России, Китая, Норвегии, Финляндии, Швеции».

Матчи планируется провести на стадионах «Труд» и «Зенит» в Иркутске, а также на стадионе «Строитель» в городе-спутнике областного центра Шелехов. Для подготовки основного стадиона «Труд» на средства спонсоров и областного бюджета проведут текущий ремонт, приобретут и установят новое цифровое табло.

Успешное проведение первенства мира по хоккею с мячом среди девушек может стать важным этапом на пути к чемпионату мира по бенди среди мужчин. Иркутск выступает в числе претендентов на проведение этих соревнований в 2019 году.
Хоккей с мячом – один из самых популярных и любимых зимних видов спорта в Иркутской области.

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