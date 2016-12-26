Мэр Иркутска вручил ИНК благодарственное письмо за благоустройство сквера «Купеческий»

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил Иркутской нефтяной компании благодарственное письмо за поддержку социально-значимого проекта – благоустройство сквера «Купеческий», для чего ИНК не только купила саженцы, но и приняла самое активное участие в их посадке на пересечении улиц Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса.

Как сообщает пресс-служба ИНК, на территории сквера демонтировали торговые павильоны, проложили пешеходные дорожки с использованием брусчатки, электросети и установили фонари.



«В сквере были высажены дубы, маньчжурский орех, бархат, береза, туя, липа, рябина, а также кустарники – от калины и барбариса до сакуры, - сообщает пресс-служба. - Всего более ста саженцев, причем часть из них выращивали от 15 до 20 лет. Деревья полностью адаптированы к сибирскому климату».



Вручение благодарственного письма состоялось на четвёртой торжественной церемонии общественного признания «Социальная звезда» в Иркутске 16 декабря, в котором приняли участие 300 иркутян. Среди них победители конкурсов «Миллион на добрые дела», представители лучших ТОСов, национально-культурных, добровольческих центров, военно-патриотических и некоммерческих организаций.