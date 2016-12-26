ИНК и JOGMEC подписали Меморандум о совместной реализации проектов в геологоразведке

Иркутская нефтяная компания объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании с Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC), которое состоялось 16 декабря в Токио во время визита в страну Восходящего солнца президента России Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба нефтяной компании, цель Меморандума - реализация будущих совместных проектов по геологоразведке.



«JOGMEC и Иркутская нефтяная компания запустили совместную программу по геологоразведке в Восточной Сибири, создав два совместных предприятия в 2007 и 2009 годах, - сообщает пресс-служба. – Сотрудничество осуществляется согласно Японо-Российскому Плану Действий», подписанному в 2003 году и «Инициативам по укреплению японо-российского сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири», подписанного в 2007 году».

Подписи под документом поставили президент JOGMEC Кейсуке Куроки и председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов.



За прошедшие девять лет два совместных предприятия провели большой объем геологоразведочных работ, так были открыты четыре месторождения углеводородного сырья. В их числе нефтяное месторождение им. Бориса Синявского, Ичёдинское и Большетирское нефтяные месторождения, Токминское нефтегазоконденсатное месторождение. По результатам успешной реализации программы в 2013 году JOGMEC пригласил частные японские компании для участия в проекте, и сегодня совместный проект между частными компаниями Японии и России продолжает работать, при этом JOGMEC по-прежнему оказывает этому проекту значимую финансовую и техническую поддержку. В настоящий момент совместные предприятия направили в государственные органы пакет документов для перехода на стадию промышленной разработки наиболее перспективного – Ичёдинского месторождения. В 2016 году на месторождении планируется добыть 1 млн тонн нефти, план на 2017 год заявлен в 1,3 млн тонн. Ожидается, что Ичёдинское месторождение перейдет на стадию промышленной разработки до конца 2016 года.



В иркутской нефтяной компании проект освоения Ичёдинского месторождения является отличным примером активного сотрудничества Японии и России.



«JOGMEC и ООО «ИНК» намерены и дальше развивать конструктивное сотрудничество. В частности, стороны обсуждают создание нового совместного проекта в Восточной Сибири. JOGMEC и ИНК ожидают, что этот Меморандум откроет новую страницу в истории сотрудничества компаний и внесет важный вклад в дальнейшее освоение месторождений углеводородного сырья в Восточной Сибири и обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Японию», - сообщает пресс-служба компании.



Как сообщал «МК Байкал», Группа компаний ИНК проводит геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на 23 лицензионных участках в Восточной Сибири, включая Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). В состав акционеров компании входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), «Голдман Сакс Интернейшнл», а также российские юридические лица. ИНК является частной компанией. Количество сотрудников превышает 5 700 человек. В структуре ГК ИНК имеется своё буровое подразделение и подразделение, выполняющее капитальный ремонт скважин. С момента своего основания группа компаний демонстрирует выдающиеся результаты, такие как увеличение объема добычи нефти более чем в 250 раз. За время своей работы ГК ИНК добыла более 24 миллионов тонн нефти и газового конденсата, при этом объем ежемесячной добычи сегодня превышает 700 000 тонн.