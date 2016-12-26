В Якутии при поддержке Иркутской нефтяной компании прошел съезд инженеров В Республике Саха (Якутия) прошел III съезд инженеров под девизом «Инженерные векторы развития в социально-экономической стратегии развития Якутии 2030/50», в котором приняли участие представители ООО «Иркутская нефтяная компания». Как сообщила сегодня, 7 декабря, пресс-служба ИНК, в этом году съезд собрал более 450 участников – сотрудников промышленных предприятий республики и учащихся высших и средних специальных учреждений.



«Съезд призван стать центральной дискуссионной площадкой для обсуждения предложений по повышению эффективности мер, направленных на модернизацию и инновационное развитие отраслей экономики республики, — рассказали в пресс-службе. — В рамках съезда прошли круглые столы по направлениям: горнорудная промышленность, ТЭК, транспорт, ЖКХ, связь, IT-технологии, строительство и другие. На итоговом заседании состоялось награждение победителей конкурса «Я – инженер», в котором участвуют как студенты, так и опытные специалисты».



На съезде состоялось вручение наград правительства Якутии. Правительственной грамотой был награжден заместитель генерального директора ИНК Евгений Милов.



Как сообщал «МК Байкал», в марте 2016 года правительство Якутии и «Иркутская нефтяная компания» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашение предусматривает сотрудничество правительства Якутии и ИНК в сфере занятости населения и экологической безопасности. Обе стороны намерены придерживаться единой политики по развитию республиканской нефтегазодобывающей отрасли.



В Якутии ИНК ведет поисковые работы на Верхнеджункунском, Южно-Джункунском, Бюкском, Иктехском, Сунтарском участках. На предыдущую страницу