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Гендиректор Иркутской нефтяной компании Марина Седых признана меценатом года

02.12.2016
Генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания» Марина Седых победила в номинации «Сохранение и развитие национальных культур, народного творчества» премии общенациональной акции «Меценат года», церемония награждения которой состоялась в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Как сообщила сегодня, 2 декабря, пресс-служба ИНК, в этом году на звание «Меценат года» претендовали 32 человека.

«ИНК за последние два года только на поддержку культурных проектов в Иркутской области и ряде других регионов выделила более 80 млн рублей, — рассказали в пресс-службе. — ИНК традиционно финансирует проведение российских и региональных фестивалей классической музыки, поэзии, кино, оказывает на постоянной основе поддержку региональным учреждениям культуры – в частности, Иркутской областной филармонии, домам культуры в северных районах Иркутской области, становится спонсором таких образовательных акций, как «Тотальный диктант» и чемпионат по чтению вслух для школьников старших классов».

В числе наиболее значимых акций за последние два года – спонсорская помощь международному фестивалю классической музыки «Звезды на Байкале-2016», поддержка кинопроектов, рассказывающих о людях труда, проведение культурной акции «Северный десант» в удаленных городах и поселках севера Иркутской области, продолжающей традиции выездных концертов времен БАМа, и международного фестиваля «Поэзия на Байкале». Фестивалю поэзии компания оказывает финансовую поддержку уже восьмой год подряд.

ИНК постоянно расширяет перечень спонсируемых мероприятий в сфере культуры. В будущем году компания планирует оказать спонсорскую помощь культурным проектам не только в Иркутской области, но и Республике Саха (Якутия).

Кандидатуру генерального директора ИНК на соискание премии выдвинуло министерство культуры Иркутской области.

Как сообщал «МК Байкал», премию «Меценат года» учреждена министерством культуры РФ и ежегодно присуждается выдающимся филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России. Среди номинантов был также президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов, владелец частной инвестиционной группы VolgaGroup Геннадий Тимченко и другие российские предприниматели. Профессиональную оценку достижений кандидатов и выбор победителей акции проводил экспертный совет, в состав которого входят независимые эксперты, известные деятели сферы культуры и искусства.

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