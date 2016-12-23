Железнодорожники провели урок безопасности в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Фото пресс-службы ВСЖД Работники ВСЖД в преддверии новогодних каникул в рамках акции «Берегите детей!» провели ряд профилактических мероприятий в социальных и общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия под общим названием «Академия безопасности».



«Мероприятия представляют собой уроки, во время которых специалисты по охране труда и промышленной безопасности знакомят несовершеннолетних детей с железнодорожными профессиями и рассказывают о правилах поведения на объектах транспорта, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В завершение занятия каждый ученик «академии безопасности» получает тематические подарки».



Акция «Берегите детей» продлится до 9 января 2017 года. В этот период железнодорожники совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел и работниками ведомственной охраны проведут профилактические рейды и пешие эстафеты на объектах железнодорожного транспорта. Акцией планируется охватить все станции Восточно-Сибирской железной дороги.





Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, уроки разработаны с учетом возрастных особенностей детей и для самых маленьких проходят в игровой форме.«Мероприятия представляют собой уроки, во время которых специалисты по охране труда и промышленной безопасности знакомят несовершеннолетних детей с железнодорожными профессиями и рассказывают о правилах поведения на объектах транспорта, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В завершение занятия каждый ученик «академии безопасности» получает тематические подарки».Акция «Берегите детей» продлится до 9 января 2017 года. В этот период железнодорожники совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел и работниками ведомственной охраны проведут профилактические рейды и пешие эстафеты на объектах железнодорожного транспорта. Акцией планируется охватить все станции Восточно-Сибирской железной дороги. На предыдущую страницу