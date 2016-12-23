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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Железнодорожники провели урок безопасности в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних

22.12.2016
Фото пресс-службы ВСЖДФото пресс-службы ВСЖД Работники ВСЖД в преддверии новогодних каникул в рамках акции «Берегите детей!» провели ряд профилактических мероприятий в социальных и общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия под общим названием «Академия безопасности».
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, уроки разработаны с учетом возрастных особенностей детей и для самых маленьких проходят в игровой форме.

«Мероприятия представляют собой уроки, во время которых специалисты по охране труда и промышленной безопасности знакомят несовершеннолетних детей с железнодорожными профессиями и рассказывают о правилах поведения на объектах транспорта, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В завершение занятия каждый ученик «академии безопасности» получает тематические подарки».

Акция «Берегите детей» продлится до 9 января 2017 года. В этот период железнодорожники совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел и работниками ведомственной охраны проведут профилактические рейды и пешие эстафеты на объектах железнодорожного транспорта. Акцией планируется охватить все станции Восточно-Сибирской железной дороги.


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