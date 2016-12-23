ВСЖД открыла новый вокзал на станции Заиграево

Фото: ГТРК "Бурятия"

Сегодня, 22 декабря, на станции Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги открыт новый вокзал площадью 912,4 кв м, которая в три раза превышает размеры прежнего вокзала постройки 1914 года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, затраты ОАО «РЖД» на строительство вокзала Заиграево составили более 264,6 млн. рублей.



«Общая площадь благоустроенной территории составила более 8,7 тыс. кв м. В новом здании вокзала размещены все необходимые помещения пассажирского комплекса, от билетной кассы до буфета и комнаты сотрудников полиции, медицинский пункт, -сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В распоряжении пассажиров с детьми имеется специально оборудованная комната, а также отдельный санузел с душевой и помещением для стирки и сушки белья».



На вокзале имеется вся необходимая инфраструктура и техническое оснащение для удобства маломобильных пассажиров.



Цокольный этаж здания выделен для железнодорожников, обеспечивающих безопасность движения поездов и технологический процесс работы станции Заиграево.



При строительстве вокзала применялись энергосберегающие технологии: светодиодное освещение, воздушная климатическая система. Здание вокзала оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.



«Взяв курс на клиентоориентированность, ОАО "РЖД" реализует комплексный подход к организации как грузовых, так и пассажирских перевозок, - сказал начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов на торжественной церемонии открытия вокзала. - Открываются современные железнодорожные вокзалы, появляются новые маршруты пассажирских и пригородных поездов, усиливаются объекты инфраструктуры, увеличиваются скорости движения. Реализация этих проектов была бы невозможной без взаимного сотрудничества с Правительством Республики Бурятия».