На предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» из Иркутска в Улан-Удэ раскуплены почти все билеты
21.12.2016
Начальник Восточно-Сибирского филиала — пассажирского вагонного депо Иркутск АО «ФПК» Дмитрий Жарий заявил о продаже практически всех билетов на предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» сообщением Иркутск-Улан-Удэ.
Как сообщила сегодня, 21 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по предварительным расчетам специалистов, количество перевезенных пассажиров в новом поезде может превысить 120 тыс. человек в год.
«Новый скорый пассажирский поезд № 250/249 «Иркутск – Улан-Удэ» согласно расписанию из Иркутска будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:18 и прибывать в Улан-Удэ в 22:08 по местному времени, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Удобное расписание предусмотрено и для пассажиров, отправляющихся из столицы Бурятии в Иркутск. Отправление поезда из Улан-Удэ назначено по средам, субботам и понедельникам на 07:18, прибытие в Иркутск - в 15:06».
В составе поезда восемь вагонов: один купейный, один штабной и шесть вагонов с комфортными мягкими сиденьями.
«Новый скорый пассажирский поезд № 250/249 «Иркутск – Улан-Удэ» согласно расписанию из Иркутска будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:18 и прибывать в Улан-Удэ в 22:08 по местному времени, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Удобное расписание предусмотрено и для пассажиров, отправляющихся из столицы Бурятии в Иркутск. Отправление поезда из Улан-Удэ назначено по средам, субботам и понедельникам на 07:18, прибытие в Иркутск - в 15:06».
В составе поезда восемь вагонов: один купейный, один штабной и шесть вагонов с комфортными мягкими сиденьями.