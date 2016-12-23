На предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» из Иркутска в Улан-Удэ раскуплены почти все билеты Фото: 03grb.ru Начальник Восточно-Сибирского филиала — пассажирского вагонного депо Иркутск АО «ФПК» Дмитрий Жарий заявил о продаже практически всех билетов на предновогодние рейсы поезда «Дневной экспресс» сообщением Иркутск-Улан-Удэ. Как сообщила сегодня, 21 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по предварительным расчетам специалистов, количество перевезенных пассажиров в новом поезде может превысить 120 тыс. человек в год.



«Новый скорый пассажирский поезд № 250/249 «Иркутск – Улан-Удэ» согласно расписанию из Иркутска будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:18 и прибывать в Улан-Удэ в 22:08 по местному времени, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Удобное расписание предусмотрено и для пассажиров, отправляющихся из столицы Бурятии в Иркутск. Отправление поезда из Улан-Удэ назначено по средам, субботам и понедельникам на 07:18, прибытие в Иркутск - в 15:06».



В составе поезда восемь вагонов: один купейный, один штабной и шесть вагонов с комфортными мягкими сиденьями. На предыдущую страницу