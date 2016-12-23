РЖД объявили о скидке до 50% на поездки в новогодние праздники

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Российские железные дороги объявили о скидке до 50% на билеты на поезда с отправлением с 1 по 8 января 2017 года, курсирующие по различным внутрироссийским маршрутам.

Как сообщила сегодня, 21 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на ряд маршрутов предусмотрены скидки в размере 50% при отправлении с 1 по 8 января, на другие — 40% при отправлении с 1 по 5 января 2017 года, количество мест ограничено.



«21 и 22 декабря в рамках акции «Удачный вторник» пассажиры смогут приобрести билеты на верхние полки купейных вагонов ряда поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» отправлением с 1 по 8 января 2017 года по специальным ценам, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Скидки на верхние места составляют 40-50% от стоимости проезда на нижней полке».



В акции участвуют более 200 поездов. С их полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».