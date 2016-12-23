Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, ночь
-17
-19
Пт, утро
-19
-21
Пт, день
-10
-12
Пт, вечер
-12
-14
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

РЖД объявили о скидке до 50% на поездки в новогодние праздники

21.12.2016
Фото: Ria56.ruФото: Ria56.ru Российские железные дороги объявили о скидке до 50% на билеты на поезда с отправлением с 1 по 8 января 2017 года, курсирующие по различным внутрироссийским маршрутам.
Как сообщила сегодня, 21 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на ряд маршрутов предусмотрены скидки в размере 50% при отправлении с 1 по 8 января, на другие — 40% при отправлении с 1 по 5 января 2017 года, количество мест ограничено.

«21 и 22 декабря в рамках акции «Удачный вторник» пассажиры смогут приобрести билеты на верхние полки купейных вагонов ряда поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» отправлением с 1 по 8 января 2017 года по специальным ценам, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Скидки на верхние места составляют 40-50% от стоимости проезда на нижней полке».

В акции участвуют более 200 поездов. С их полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Фонд имени Юрия Тена намерен открыть в сельских школах музыкальные классы с синтезаторами
Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря масштабный проект по переоснащению и реорганизации музыкальных классов в городских и сельских среднеобразовательных школах.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU