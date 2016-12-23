Проводники ВСЖД заняли третье место в профессиональном конкурсе ОАО «РЖД» Фото: TAdviser ОАО «РЖД» подвело итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди проводников, третье место в котором заняли работники Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК». Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, первое место завоевали проводники московского филиала пассажирской компании, а второе – студенческая пара из Омска.



«Из 38 тысяч проводников мы сегодня выбрали самых лучших. А лучшие – это те, кто досконально знает свои обязанности и умеет создать для пассажиров уют и комфорт в пути, окружив их вниманием и душевным теплом – сказал председатель жюри, генеральный директор АО «ФПК» Пётр Иванов.



Всего в конкурсе принимали участие 15 пар проводников со всех дорог, а также победители конкурса в студенческих отрядах. Мероприятие состояло из нескольких этапов. На первом участники соревновались в теории и практике своего дела. В числе прочих испытаний они должны были найти в вагонах искусственно созданные недостатки. В творческом состязании жюри оценивали такие качества, как чувство юмора, артистизм и умение легко выходить из непростых ситуаций, которые для проводников не менее важны, чем знание служебных инструкций.



В этом году впервые за всю историю конкурса была организована онлайн-трансляция в Интернете, где проходило интерактивное голосование. На предыдущую страницу