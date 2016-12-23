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ВСЖД объявила об изменении движения 31 декабря пригородных поездов Вихоревка – Новобратск

20.12.2016
Фото: http://irkobl.ruФото: http://irkobl.ru ВСЖД заявила о внесении разовых изменений 31 декабря 2016 года в график движения пригородных поездов на участке Вихоревка – Новобратск Восточно-Сибирской железной дороги.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, - пригородный поезд № 6020 сообщением Вихоревка – Новобратск отправится со станции Вихоревка в 22:10 местного времени вместо 23:10 и прибудет на станцию. Новобратск в 23:04 вместо 00:04.

«Пригородный поезд № 6021 сообщением Новобратск – Вихоревка отправится со станции Новобратск в 20:50 вместо 21:50 и прибудет на станцию Вихоревка в 21:46 вместо 22:46, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов») или на сайте www.bppk.tk (раздел «Расписание»).

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