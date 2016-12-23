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ВСЖД объявила о временном закрытии переезда в Култуке 22 декабря

20.12.2016
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо ВСЖД объявила о временном закрытии с 15.00 до 18.00 22 декабря переезда в поселке Култук Слюдянского района в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает служба корпоративынх коммуникаций ВСЖД, для автомобилей высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда, расположенный на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом.

«Руководство Восточно-Сибирской железной дороги приносит извинения за предоставленные неудобства», -сообщает служба корпоративных коммуникаций.

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