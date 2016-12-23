Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли почти на четверть в 2016 году На Восточно-Сибирской железной дороге за 11 месяцев 2016 года через интернет продано 535 тыс. электронных билетов, что почти на 25% больше чем за аналогичный период прошло года.



«Всего в поезда дальнего следования на ВСЖД с января по ноябрь текущего года было продано более 2,3 млн билетов. Таким образом, на ВСЖД практически каждый четвертый проездной документ оформлен через интернет», — рассказали в службе корпоративных коммуникаций.



C начала нового учебного года стало доступным приобретение льготных электронных билетов для школьников. По состоянию на конец ноября 2016 года было оформлено почти 2,5 тыс. подобного рода проездных документов, 99% из них — через сайт ОАО «РЖД». Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» ( Как сообщила сегодня, 16 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, для сравнения, в 2009 году, когда услуга была введена, за аналогичный период было продано всего около 23 тыс. электронных билетов.«Всего в поезда дальнего следования на ВСЖД с января по ноябрь текущего года было продано более 2,3 млн билетов. Таким образом, на ВСЖД практически каждый четвертый проездной документ оформлен через интернет», — рассказали в службе корпоративных коммуникаций.C начала нового учебного года стало доступным приобретение льготных электронных билетов для школьников. По состоянию на конец ноября 2016 года было оформлено почти 2,5 тыс. подобного рода проездных документов, 99% из них — через сайт ОАО «РЖД». Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» ( www.rzd.ru ) в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов». На предыдущую страницу