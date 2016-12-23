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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли почти на четверть в 2016 году

16.12.2016
На Восточно-Сибирской железной дороге за 11 месяцев 2016 года через интернет продано 535 тыс. электронных билетов, что почти на 25% больше чем за аналогичный период прошло года.
Как сообщила сегодня, 16 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, для сравнения, в 2009 году, когда услуга была введена, за аналогичный период было продано всего около 23 тыс. электронных билетов.

«Всего в поезда дальнего следования на ВСЖД с января по ноябрь текущего года было продано более 2,3 млн билетов. Таким образом, на ВСЖД практически каждый четвертый проездной документ оформлен через интернет», — рассказали в службе корпоративных коммуникаций.

C начала нового учебного года стало доступным приобретение льготных электронных билетов для школьников. По состоянию на конец ноября 2016 года было оформлено почти 2,5 тыс. подобного рода проездных документов, 99% из них — через сайт ОАО «РЖД». Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов».

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