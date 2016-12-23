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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке

16.12.2016
Фото: Автоклуб78Фото: Автоклуб78 Восточно-Сибирская железная дорога объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке Слюдянского района, который будет закрыт 19 декабря 2016 года с 10.00 до 16.00 в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщила сегодня, 16 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движение автомобилей будет осуществляться реверсивно по одной половине проезжей части.

«Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за предоставленные неудобства и просит владельцев автотранспорта воспользоваться альтернативными путями проезда», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

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