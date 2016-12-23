ВСЖД объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке

Фото: Автоклуб78

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об ограничении движения на железнодорожном переезде в поселке Култуке Слюдянского района, который будет закрыт 19 декабря 2016 года с 10.00 до 16.00 в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщила сегодня, 16 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движение автомобилей будет осуществляться реверсивно по одной половине проезжей части.



«Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за предоставленные неудобства и просит владельцев автотранспорта воспользоваться альтернативными путями проезда», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.