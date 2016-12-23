ВСЖД намерена построить три модернизированных пешеходных перехода в Иркутской области в 2017 году

ВСЖД намерена построить пешеходные переходы через железнодорожные пути, пролегающие через города Усть-Кут и Шелехов, а также поселок Куйтун в 2017 году.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, пешеходные переходы будут представлять собой инновационные инженерные сооружения, с накопителями – ограниченными барьерами дорожками, которые позволяют пешеходам оценить дорожную ситуацию еще на подходе к железной дороге.



«Переходы будут оборудованы специальными устройствами считывания информации о приближении поезда, благодаря им пешеходы смогут видеть когда железнодорожный путь свободен и можно безопасно идти по переходу, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Отличительной особенностью новых переходов является его полная доступность для маломобильных групп населения».



Кроме того, переходы решено оснастить специальными настилами с противоскользящим резинокордовым покрытием, а также средствами звуковой и световой сигнализации. Для безопасного перехода в темное время суток переход оборудуют осветительными установками.



В 2016 году ВСЖД уже установила пять аналогичных пешеходных переходов: три в Улан-Удэ, и по одному на станциях Чуна и Половина.



С начала текущего года профилактической работой железнодорожниками было охвачено более 100 тысяч человек. В преддверии новогодних каникул, когда по статистике правилами безопасности пренебрегают как взрослые, так и самые юные граждане, на ВСЖД проходит акция «Берегите детей!».