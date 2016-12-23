ВСЖД провела рейд по профилактике травматизма граждан на станции Чуна

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Накануне, 14 декабря ВСЖД провела рейд по профилактике травматизма на станции Чуна, который был организован в рамках стартовавшей в начале месяца профилактической акция «Берегите детей!».

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в нём приняли участие работники магистрали, сотрудники линейного отдела полиции, представители администрации Чунского района.



«Рейд проходил в районе пешеходного перехода, связывающего собой две части посёлка Чунский. Осенью 2016 года переход в рамках инвестиционной программы по предупреждению травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» был модернизирован, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Здесь установили звуковую и световую сигнализации, для предотвращения быстрого выхода людей на пути сооружен специальный «S»-образный накопитель, огороженный перилами. Кроме того, на 200 метров в каждую сторону от пешеходного перехода вдоль железнодорожного полотна установлен забор».



Однако, жители посёлка продолжают переходить железнодорожные пути в неположенном месте, объясняя своё поведение привычкой. Особую тревогу железнодорожников вызывает тот факт, что через железную дорогу проходит ежедневный школьный маршрут посёлка, поэтому нередко в числе таких несознательных граждан можно встретить детей.



Со всеми нарушителями, выявленными во время профилактического мероприятия, были проведены беседы и вручены памятки.



«К сожалению, одних только усилий железнодорожников и сотрудников транспортной полиции мало. Как показала практика, не всегда решают проблему и технические устройства, - выразил своё мнение заместитель главного инженера ВСЖД в Тайшетском регионе Игорь Поздняк. - Сознательность и ответственность самих граждан за жизнь и личную безопасность – вот, что должно стать основополагающим фактором в профилактике травматизма. И в первую очередь это должны понимать взрослые, поскольку ориентируясь на их пример, свою модель поведения выстраивают дети».



С начала 2016 года по сравнению с прошлым годом на ВСЖД наблюдается снижение случаев детского травматизма, с 15 инцидентов до 13, но, в целом, ситуация вызывает беспокойство. Кроме того, на общем фоне убывающей динамики, увеличилось количество случаев травмирования детей электрическим током. Таких случаев в прошлом году было зафиксировано 7, в этом 8.

Руководство ВСЖД призывает родителей и взрослых в преддверии каникул усилить разъяснительную работу о правилах безопасного поведения и мерах личной предосторожности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Напомните своим детям, что железную дорогу необходимо переходить только в специально оборудованных местах на разрешающий сигнал светофора, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, при этом нужно воздержаться от прослушивания музыки в наушниках, не отвлекаться на гаджеты и другие предметы, способные снизить бдительность.