Молодые активисты ВСЖД намерены провести экологические акции в 2017 году

Фото: baikal-info.ru

Совет молодежи ВСЖД намерен провести в 2017 году, в Год экологии серию экологических акций в 2017 году, в числе которых посадка деревьев, тематические занятия, открытие экологических троп.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, основные мероприятия пройдут на станции Танхой, где школы учащиеся школы-интерната №21 ОАО «РЖД» и молодые волонтеры откроют второй участок лесопитомника «Эколят-Молодых защитников Природы»



«Также молодые активисты планируют организовать акции для пассажиров, принять участие в городских и сельских мероприятиях. Акции с участием молодых работников дороги состоятся для ветеранов ко Дню Победы, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Среди акций также посещение детских домов, субботники на улицах и в парках, спортивные состязания и многое другое».



Важным направлением работы советов молодежи станет решение корпоративных задач, участие в инновационной и научной деятельности, а также развитие международного молодежного сотрудничества.



Молодые железнодорожники отстаивают семейные ценности, занимаются волонтерской деятельностью, и это помимо основной работы, результатом которой является обеспечение безопасного перевозочного процесса на полигоне дороги. Всего на Восточно-Сибирской железной дороге трудятся более 18 тысяч работников в возрасте до 35 лет. 790 из них имеют статус молодого специалиста. Советы молодых железнодорожников объединяют молодежь на станциях Коршуниха, Северобайкальск, Нижнеудинск, Зима, Тайшет, Слюдянка и Улан-Удэ, а в Иркутске работает объединенный совет молодых специалистов.