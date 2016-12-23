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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Молодые активисты ВСЖД намерены провести экологические акции в 2017 году

15.12.2016
Фото: baikal-info.ruФото: baikal-info.ru Совет молодежи ВСЖД намерен провести в 2017 году, в Год экологии серию экологических акций в 2017 году, в числе которых посадка деревьев, тематические занятия, открытие экологических троп.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, основные мероприятия пройдут на станции Танхой, где школы учащиеся школы-интерната №21 ОАО «РЖД» и молодые волонтеры откроют второй участок лесопитомника «Эколят-Молодых защитников Природы»

«Также молодые активисты планируют организовать акции для пассажиров, принять участие в городских и сельских мероприятиях. Акции с участием молодых работников дороги состоятся для ветеранов ко Дню Победы, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Среди акций также посещение детских домов, субботники на улицах и в парках, спортивные состязания и многое другое».

Важным направлением работы советов молодежи станет решение корпоративных задач, участие в инновационной и научной деятельности, а также развитие международного молодежного сотрудничества.

Молодые железнодорожники отстаивают семейные ценности, занимаются волонтерской деятельностью, и это помимо основной работы, результатом которой является обеспечение безопасного перевозочного процесса на полигоне дороги. Всего на Восточно-Сибирской железной дороге трудятся более 18 тысяч работников в возрасте до 35 лет. 790 из них имеют статус молодого специалиста. Советы молодых железнодорожников объединяют молодежь на станциях Коршуниха, Северобайкальск, Нижнеудинск, Зима, Тайшет, Слюдянка и Улан-Удэ, а в Иркутске работает объединенный совет молодых специалистов.

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