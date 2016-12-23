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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД заявила о перевозке 20 тыс тонн дополнительных грузов с альтернативных видов транспорта

15.12.2016
Фото: http://sia.ruФото: http://sia.ru Открытие Центра управления перевозками на восточном полигоне позволило ВСЖД привлечь с начала 2016 года дополнительный объем грузов с альтернативных видов транспорта, в частности перераспределив порядка 20 тыс. тонн грузов с автомобилей.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, также с начала года был усовершенствован график движения грузовых поездов, что позволил отправить по специальному расписанию 386 грузовых поездов.

«Железнодорожники отметили, что будут продолжать развивать для клиентов сервисы и услуги, включая "грузовой поезд по специальному расписанию", сокращение времени и повышение надежности доставки грузов, размещение порожних вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» вне перевозочного процесса, - сообщает пресс-служба.

Руководство ВСЖД призвало грузоотправителей и грузополучателей как можно более тщательно спланировать свою работу в дни новогодних праздников, для исключения затоваривания станций и беспрепятственного пропуска грузовых поездов.

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