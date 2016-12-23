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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Байкальская ППК объявила о запуске в 2017 году пригородного поезда Тайшет-Саранчет

15.12.2016
Байкальская пригородная пассажирская компания объявила о запуске со 2 января 2017 года пригородных поездов по маршруту Тайшет-Саранчет, которые организованы по просьбе жителей Иркутской области и Красноярского края.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, будет запущено четыре поезда с номерами 6740, 6741, 6742, 6743.

«Пригородные поезда будут курсировать по понедельникам и пятницам, с отправлением со станции Тайшет и обратно из Саранчета двух поездов утром и двух поездов вечером», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

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