Байкальская ППК объявила о запуске в 2017 году пригородного поезда Тайшет-Саранчет

Байкальская пригородная пассажирская компания объявила о запуске со 2 января 2017 года пригородных поездов по маршруту Тайшет-Саранчет, которые организованы по просьбе жителей Иркутской области и Красноярского края.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, будет запущено четыре поезда с номерами 6740, 6741, 6742, 6743.



«Пригородные поезда будут курсировать по понедельникам и пятницам, с отправлением со станции Тайшет и обратно из Саранчета двух поездов утром и двух поездов вечером», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.