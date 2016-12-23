ВСЖД объявила об изменении расписания поезда Иркутск-Сортировочный - Глубокая с 15 декабря Фото: Байкал Инфо Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания движения пригородного поезда № 6320 сообщением Иркутск-Сортировочный – Глубокая с 15 декабря 2016 года. Как сообщила сегодня, 14 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по новому расписанию поезд будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 8.06 вместо 9.48 по прежнему графику и прибывать на станцию Глубокая в 10.30 вместо 12.12.



«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов», — уточнили в службе корпоративных коммуникаций. На предыдущую страницу