Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, ночь
-17
-19
Пт, утро
-19
-21
Пт, день
-10
-12
Пт, вечер
-12
-14
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

Фонд имени Юрия Тена намерен объявить имена победителей конкурса «Нота До»

14.12.2016
Фото: http://irkutskmedia.ruФото: http://irkutskmedia.ru Благотворительный фонд имени Юрия Тена намерен объявить 18 декабря в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского имена 50 талантливых детей, ставших победителями конкурса «Нота До» и вручить им новые музыкальные инструменты.
Как сообщает пресс-служба фонда, средства на проведение конкурса пожертвовали меценаты в рамках благотворительного аукциона.

«В сентябре этого года на аукционе было собрано более 5 миллионов рублей. С учетом экономической ситуации, сумма достаточно внушительная – это доказывает, что в столице Приангарья были, есть и будут люди, готовые помогать, - сообщила председатель фонда Людмила Тен. - Благодаря их поддержке у детей будет еще больший стимул заниматься музыкой. Для победителей это событие большой значимости».

Также в рамках торжественного мероприятия фонд наградит победителей конкурса среди музыкальных школ Иркутской области «Музыку дарим людям».

Этот конкурс проводится уже четвертый год подряд. Представители фонда вручают лауреатам музыкальные инструменты и специальное оборудование. В этом году заявки на участие в нем подали 12 школ. Среди участников – музыкальные школы Усольского, Тулунского, Усть-Илимского, Казачинско-Ленского районов, городов Зима, Киренск, Нижнеудинск, Усть-Кут, поселка Мама.

Конкурсная комиссия определила имена победителей. Первое место завоевала Детская школа искусств Усть-Кута. Второе место разделили Детская школа искусств Зимы и музыкальная школа Нижнеудинска. Третьей стала Детская школа искусств села Шерагул Тулунского района.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Фонд имени Юрия Тена намерен открыть в сельских школах музыкальные классы с синтезаторами
Благотворительный фонд имени Юрия Тена заявил о намерении запустить 18 декабря масштабный проект по переоснащению и реорганизации музыкальных классов в городских и сельских среднеобразовательных школах.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU