Фонд имени Юрия Тена намерен объявить имена победителей конкурса «Нота До» Фото: http://irkutskmedia.ru Благотворительный фонд имени Юрия Тена намерен объявить 18 декабря в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского имена 50 талантливых детей, ставших победителями конкурса «Нота До» и вручить им новые музыкальные инструменты. Как сообщает пресс-служба фонда, средства на проведение конкурса пожертвовали меценаты в рамках благотворительного аукциона.



«В сентябре этого года на аукционе было собрано более 5 миллионов рублей. С учетом экономической ситуации, сумма достаточно внушительная – это доказывает, что в столице Приангарья были, есть и будут люди, готовые помогать, - сообщила председатель фонда Людмила Тен. - Благодаря их поддержке у детей будет еще больший стимул заниматься музыкой. Для победителей это событие большой значимости».



Также в рамках торжественного мероприятия фонд наградит победителей конкурса среди музыкальных школ Иркутской области «Музыку дарим людям».



Этот конкурс проводится уже четвертый год подряд. Представители фонда вручают лауреатам музыкальные инструменты и специальное оборудование. В этом году заявки на участие в нем подали 12 школ. Среди участников – музыкальные школы Усольского, Тулунского, Усть-Илимского, Казачинско-Ленского районов, городов Зима, Киренск, Нижнеудинск, Усть-Кут, поселка Мама.



Конкурсная комиссия определила имена победителей. Первое место завоевала Детская школа искусств Усть-Кута. Второе место разделили Детская школа искусств Зимы и музыкальная школа Нижнеудинска. Третьей стала Детская школа искусств села Шерагул Тулунского района. На предыдущую страницу