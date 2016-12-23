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«РЖД Бонус» признана лучшей клиентской программой в транспортном сервисе

14.12.2016
Фото: profcommadi.ruФото: profcommadi.ru Программа лояльности «РЖД Бонус», учрежденная холдингом «РЖД», стала победителем конкурса лучших проектов в области управления клиентским опытом и сервисом в номинации «Лучший клиентский опыт в транспортном секторе».
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, конкурс лучших проектов в области управления клиентским опытом и сервисом проводился в рамках II ежегодного международного форума «Customer eXperience Forum 2016: от управления опытом к управлению ожиданиями».

«За звание лучших боролись 65 проектов от 35 компаний, победителей определяло международное жюри, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Организатором конкурса в России выступает Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) при поддержке отраслевого портала «Библиотека лояльности» и международной исследовательской компании Forrester».

Программа лояльности «РЖД Бонус» действует с июля 2012 года, в настоящее время число ее участников превышает 2 миллиона человек. Онапозволяет накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК», поездах «Сапсан» и «Аллегро». Также баллы начисляются за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах АО «ФПК». Полученные баллы можно обменять на премиальные, то естьбесплатные поездки.

В рамках программы «РЖД Бонус» действуют специальные предложения для различных возрастных категорий пассажиров. Так, студенты и аспиранты очных отделений вузов страны получают скидку 25% на проезд в купейных вагонах поездов АО "ФПК" внутригосударственного сообщения.

Для всех участников программы пенсионного возраста действует скидка 5% на проезд в вагонах купе во внутригосударственном сообщении.

«РЖД Бонус» признана победителем Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia в номинации «Лучшая программа лояльности транспортной компании» в 2015 и 2016 годах.

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