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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единый клиентский центр с начала 2016 года

12.12.2016
Фото: В-Деталях.РФФото: В-Деталях.РФ ВСЖД заявила об обращении 27 тысяч клиентов в Единые клиентские центры магистрали за 11 месяцев 2016 года.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, более 23,8 тыс. обращений от грузоотправителей принял центр, расположенный в Иркутске, еще порядка 3 тысяч обращений зафиксировано в центре Улан-Удэ.
«В Иркутской области наиболее востребованной стала услуга по предоставлению вагонов агентского парка – 8,7 тыс. обращений, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Высокой популярностью пользуются такие услуги, как оформление заявок на перевозку грузов - 2 тыс. обращений, выдача справок и проведение финансовых расчетов – 3,3 тыс. обращений, переадресовка груза - 2,7 тыс. заявок, оформление договорных отношений об электронном обмене документами - 2 тыс., а также введенная недавно услуга по разработке эскизов и схем погрузки – 1 тыс. обращений».

Предпочтения грузоотправителей Республики Бурятия распространяются на оформление заявок на перевозку грузов, консультации по договорам на подачу и уборку вагонов, расчет перевозки грузов, в том числе от «двери до двери», а также оформление договорных отношений о доставке грузов и электронном обмене документами.

До конца текущего года клиентам центров будет предложена новая услуга - инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования.

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