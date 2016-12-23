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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила об изменении расписание электричек от Тайшета до Иркутска с 11 декабря

09.12.2016
ВСЖД объявила об изменении с 11 декабря 2016 года изменения графика движения пригородных поездов на участках Тайшет – Нижнеудинск, Нижнеудинск – Тулун, Тулун – Зима.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится график движения также у пригородных поездов сообщением Зима – Черемхово – Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный – Слюдянка, Слюдянка-1 – Выдрино, Улан-Удэ – Таловка – Мысовая, Иркутск – Слюдянка-1 – Порт Байкал.

«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» http://www.rzd (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»), - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

 

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