ВСЖД объявила об изменении расписание электричек от Тайшета до Иркутска с 11 декабря ВСЖД объявила об изменении с 11 декабря 2016 года изменения графика движения пригородных поездов на участках Тайшет – Нижнеудинск, Нижнеудинск – Тулун, Тулун – Зима. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится график движения также у пригородных поездов сообщением Зима – Черемхово – Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный – Слюдянка, Слюдянка-1 – Выдрино, Улан-Удэ – Таловка – Мысовая, Иркутск – Слюдянка-1 – Порт Байкал. «Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» http://www.rzd (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»), - сообщает служба корпоративных коммуникаций. На предыдущую страницу