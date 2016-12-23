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Погрузка на Восточно-Сибирской магистрали выросла на 11% в ноябре 2016 года

08.12.2016
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в ноябре 2016 года достигла 5 млн 475 тыс. тонн, что на 11% выше чем за аналогичный месяц прошлого года.
Как сообщила сегодня, 8 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, рост произошел из-за увеличения показателей погрузки химикатов – на 62,6%, каменного угля – на 27,2%, цветных металлов – на 23,5%, нефтяных грузов – на 12,2%, бумаги - на 11% и лесных грузов - на 1,4%.

«За 11 месяцев на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 57,6 млн тонн различных грузов, что на 2,8% ниже показателя прошлого года, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Рост отмечен в погрузке бумаги – на 19,4%, строительных грузов – на 14,7%, цветных металлов – на 6% и предприятий лесопромышленного комплекса - на 3,8%. Снижение зафиксировано по таким грузам, как каменный уголь – на 1%, промышленное сырье – на 7,4%, железная руда – на 9,2%, нефтяные грузы – на 12% и химикаты – на 30,2%».

Грузооборот за 11 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1% и достиг 216 млрд ткм.

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