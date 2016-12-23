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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Объявлено о работе медпоезда «Академик Федор Углов» на восьми станциях ВСЖД с 8 декабря

07.12.2016
Фото: Irk.RuФото: Irk.Ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила о работе передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов», который будет принимать пациентов на восьми станциях с 8 по 16 декабря 2016 года.
Как сообщила сегодня, 7 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, оказание медпомощи будет осуществляться с 9:00 до 18:00, прием участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — с 11:00 до 13:00.

«Врачи будут работать 8 декабря на станции Тыреть, 9, 10 декабря – Залари, 11 декабря — Забитуй, 12 декабря – Черемхово, 13 декабря – Половина, 14 декабря – Белая, 15 декабря – Мальта, 16 декабря - Усолье-Сибирское, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здравоохранения. Работники железнодорожного транспорта и пенсионеры отрасли могут получить направление также в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД».

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