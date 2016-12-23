ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда Половина – Зима Восточно-Сибирская железная дорога объявил об изменении 6 и 8 декабря 2016 года расписания движения пригородного поезда № 6415 сообщением Половина – Зима. Как сообщила сегодня, 6 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание меняется в связи с технологической необходимостью.



«Время отправления поезда со станции Зима остается неизменным — в 7.00 по местному времени. На станцию Зима в эти дни поезд будет прибывать в 10.39, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — 7 декабря поезд № 6415 будет следовать по установленному расписанию, отправляясь со станции Половина в 7:00 и прибывая на станцию Зима в 9.57».



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов». На предыдущую страницу