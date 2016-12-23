На ВСЖД в акции «Стоп ВИЧ/СПИД» приняло участие около 48 тыс. человек

Фото: http://medpalata73.ru

На Восточно-Сибирской железной дороге около 48 тыс. человек, в том числе 23 тыс. пассажиров приняли участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходила с 28 ноября по 4 декабря 2016 года.

Как сообщила сегодня, 6 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в эти дни на предприятиях дороги состоялись информационно-просветительские мероприятия, среди которых обследование на наличие ВИЧ-инфекции, конкурсы и викторины для детей и День донора.



«В 14 негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» в границах Восточно-Сибирской железной дороги прошли «Дни открытых дверей» для тех, кто хочет пройти обследование на наличие ВИЧ-инфекции, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — В учреждениях культуры прошли конкурсы рисунков для подростков «Красная лента», видео-викторины «Степень риска», конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни».



Главное мероприятие состоялось 1 декабря — во Всемирный день борьбы со СПИДом в управлении ВСЖД в Иркутске прошел День донора. Также работники магистрали поддержали тематическую интернет-эстафету в социальных сетях с хэш-тегом «стопвичспид».