ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда Тулун – Зима с 4 по 10 декабря Восточно-Сибирская железная дорогая объявила об изменении с 4 по 10 декабря 2016 года расписания движения пригородного поезда № 6410 сообщением Тулун – Зима. Как сообщила сегодня, 2 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение в расписании связано с технологической необходимостью.



«Время отправления поезда со станции Тулун назначается на 8.20 по местному времени вместо 7.00, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — На станции Зима поезд будет прибывать в 10.56. Время нахождения поезда по маршруту следования остается прежним».



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов». На предыдущую страницу