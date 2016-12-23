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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда Тулун – Зима с 4 по 10 декабря

02.12.2016
Восточно-Сибирская железная дорогая объявила об изменении с 4 по 10 декабря 2016 года расписания движения пригородного поезда № 6410 сообщением Тулун – Зима.
Как сообщила сегодня, 2 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение в расписании связано с технологической необходимостью.

«Время отправления поезда со станции Тулун назначается на 8.20 по местному времени вместо 7.00, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — На станции Зима поезд будет прибывать в 10.56. Время нахождения поезда по маршруту следования остается прежним».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов».

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