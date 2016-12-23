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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Железнодорожники прошли экспресс-анализ на ВИЧ и сдали кровь в «День донора»

02.12.2016
Фото: Служба кровиФото: Служба крови На Восточно-Сибирской железной дороге в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прошел «День донора», в рамках которого несколько сотен железнодорожников получили консультации по вопросам донорства крови и ее компонентов, сделали экспресс-анализ общего состояния здоровья и стали донорами.
Как сообщила сегодня, 2 декабря, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в Иркутске в управлении дороги был оборудован выездной пункт специалистов областной станции переливания крови, куда пришли около 100 железнодорожников, 34 из них впервые стали донорами.

«Информация о «Дне донора» быстро разлетелась по всем предприятиям, желающих было много, даже небольшая очередь образовалась, – рассказала организатор акции, ведущий специалист службы охраны труда Екатерина Старцева. – Мы и надеялись именно на такую реакцию работников, ведь железнодорожники – это дружный и сплоченный коллектив».

В текущем году «День донора» на ВСЖД проходил второй раз. По желанию работников магистрали акция станет ежегодной. Железнодорожники присоединились к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», направленной на объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций для привлечения внимания к проблеме распространения заболевания на территории России.

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