ОАО «РЖД» объявило о снижении цен на проезд в поездах в новогодние праздники

ОАО «РЖД» объявило о снижении цен на проезд поездами дальнего следования по России в самые популярные для поездок дни – 29, 30 и 31 декабря 2016 года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, акция стартует 2 декабря и пройдет в три этапа.



«Оформив билет ранее, чем за 21 день до даты отправления поезда, пассажиры смогут сэкономить 30% от стоимости проезда, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – В случае, если до отправления поезда остается от 20 до 11 дней, скидка составит 20%. Купив билет за 10 дней до предполагаемой поездки, пассажир получит скидку в размере 10%».



Скидки будут распространяться на проезд на верхних полках вагонов купе и в вагонах с местами для сидения скоростных поездов 700-й нумерации формирования АО "ФПК", курсирующих по России. Размер скидки определяется датой покупки билета.