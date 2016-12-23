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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ОАО «РЖД» объявило о снижении цен на проезд в поездах в новогодние праздники

01.12.2016
ОАО «РЖД» объявило о снижении цен на проезд поездами дальнего следования по России в самые популярные для поездок дни – 29, 30 и 31 декабря 2016 года.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, акция стартует 2 декабря и пройдет в три этапа.

«Оформив билет ранее, чем за 21 день до даты отправления поезда, пассажиры смогут сэкономить 30% от стоимости проезда, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – В случае, если до отправления поезда остается от 20 до 11 дней, скидка составит 20%. Купив билет за 10 дней до предполагаемой поездки, пассажир получит скидку в размере 10%».

Скидки будут распространяться на проезд на верхних полках вагонов купе и в вагонах с местами для сидения скоростных поездов 700-й нумерации формирования АО "ФПК", курсирующих по России. Размер скидки определяется датой покупки билета.

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