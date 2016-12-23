ВСЖД провела День пассажира на железнодорожном вокзале Северобайкальска

Фото: Суточно.ру

Накануне, 30 ноября, ВСЖД провела на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск День пассажира, во время которого руководители Восточно-Сибирского филиала Федеральной пассажирской компании, Байкальской пригородной пассажирской компании и региональной дирекции железнодорожных вокзалов в режиме открытого диалога обсудили с пассажирами актуальные для них вопросы.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, организаторы встречи рассказали о перспективах развития сервисного обслуживания, предложили оценить уровень комфорта в поездах и на вокзалах, высказать свои пожелания по улучшению работы пригородного комплекса.



«Чтобы узнать, в чем нуждаются наши пассажиры, мы должны как можно чаще общаться с ними, - пояснил начальник Восточно-Сибирского филиала Федеральной пассажирской компании Дмитрий Жарий. - Поэтому сегодня наряду со стандартным форматом работы с письменными обращениями граждан, мы реализуем концепцию непосредственного диалога, и сами идем в залы ожидания».



Для пассажиров это способ обратиться напрямую, а для железнодорожников - возможность оперативного принятия решений. Такие акции на вокзалах продлятся до конца текущего года. Общественные приемные продолжат работать в уже привычном режиме - по четвергам.



Вся полученная в рамках мероприятия информация будет тщательно изучена специалистами. По итогам ее анализа планируется принять комплекс мер по дальнейшему совершенствованию работы пассажирского комплекса Восточно-Сибирской железной дороги.