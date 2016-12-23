ВСЖД объявила о переходе на новый график движения поездов на 2016-2017 годы

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ВСЖД объявила о переходе на новый график движения пассажирских поездов с 11 декабря 2016 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, также вступает в силу и новый план формирования поездов на 2016 - 2017 годы.



«Всю подробную информацию об изменении расписания движения, а также назначении и отмене поездов можно узнать в Едином информационно-сервисном центре компании ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), а также на сайте компании в разделе «пассажирам» (pass.rzd.ru), - сообщает служба корпоративных коммуникаций.