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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о переходе на новый график движения поездов на 2016-2017 годы

30.11.2016
Фото: Irk.RuФото: Irk.Ru ВСЖД объявила о переходе на новый график движения пассажирских поездов с 11 декабря 2016 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, также вступает в силу и новый план формирования поездов на 2016 - 2017 годы.

«Всю подробную информацию об изменении расписания движения, а также назначении и отмене поездов можно узнать в Едином информационно-сервисном центре компании ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), а также на сайте компании в разделе «пассажирам» (pass.rzd.ru), - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

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