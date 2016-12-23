ВСЖД объявила о начале благотворительной донорской акции «Дорога жизни» Фото: http://baikal-info.ru ВСЖД объявила о начале благотворительной донорской акции «Дорога жизни», которая пройдет 1 декабря в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в городах Приангарья и Республики Бурятия. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в этот день железнодорожники-доноры придут на станции переливания крови или сдадут ее непосредственно на предприятиях, куда планируют приехать бригады областной станции переливания крови.



«Плакаты в поддержку просветительского движения размещены на вокзалах и предприятиях Восточно-Сибирской железной дороги, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В период проведения акции с 28 ноября по 4 декабря на предприятиях, а также в кассах железнодорожных вокзалов распространяются информационные листовки. Силами молодежного актива дороги будет организована интернет-эстафета в социальных сетях с хэш-тэгом #стопвичспид».



В 14 негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» в границах дороги запланированы «Дни открытых дверей» с анонимным обследованием на ВИЧ инфекцию и тестовым консультированием.



Цель акции объединить усилия органов государственной власти и общественных организаций для привлечения внимания к проблеме распространения заболевания на территории России. Мероприятия проводятся с целью информирования населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае его развития, а также на повышение информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде. Акция поддерживает развитие добровольческого движения, социальную активность молодежи по предупреждению ВИЧ-инфекции, в том числе по формированию ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. На предыдущую страницу