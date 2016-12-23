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ИНК намерена внедрить лучшие из представленных молодыми специалистами проектов

28.11.2016
Фото с сайта ИНКФото с сайта ИНК Иркутская нефтяная компания намерена внедрить лучшие проекты, которые были представлены на первой научно-технической конференции молодых работников компании, состоявшейся 18 ноября.
Как сообщила пресс-служба ИНК, в конференции участвовали 50 докладчиков, в том числе 12 студентов и магистрантов Иркутского национального исследовательского технического университета, обучающихся на профильных факультетах.

«Конференция объединила представителей рабочих профессий и инженерно-технических работников со всех крупных производственных объектов компании. Ее целью было найти и разработать оригинальные инновационные решения и внедрить их в рабочие процессы компании, — рассказали в пресс-службе. — Десять секций представляли основные направления деятельности – от геологоразведки и бурения до добычи и транспорта углеводородного сырья».

Как отметили в пресс-службе, авторов лучших работ наградили дипломами и ценными подарками. Молодые специалисты, отличившиеся на конференции, будут включены и в кадровый резерв компании.

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