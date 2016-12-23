ВСЖД объявила о временном изменении движения автотранспорта через переезд Лесобаза в Бурятии Фото: unikassa.ru ВСЖД объявила о временном изменении движения автотранспорта через железнодорожный переезд Лесобаза в поселке Ильинка Прибайкальского района Республики Бурятии 25 ноября. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в связи с проведением ремонтных работ с 09:00 до 17:00 местного времени проезд будет осуществляться по одной второй проезжей части федеральной автодороги М55.



«Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за возможные неудобства и, пользуясь случаем, просит владельцев автотранспорта не нарушать правила движения при пересечении железнодорожного переезда», - сообщает служба. На предыдущую страницу