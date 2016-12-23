На ВСЖД открылся Центр управления перевозками Восточного полигона ОАО «РЖД» Фото: http://www.rzd-partner.ru Сегодня, 24 ноября, в Иркутске первый вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Краснощек торжественно открыл Центр управления перевозками Восточного полигона Российских железных дорог. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, Центр систематизирует и объединит управление всеми перевозочными операциями на Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной магистралях.



«Восточный полигон выбран потому, что он наиболее подготовлен к работе в нужном формате. Упор был сделан на технологические инновации, которые успешно внедрены», – подчеркнул Анатолий Краснощек.



Выстраивание единого технологического пространства станет одной из главных задач Центра управления перевозками Восточного полигона. Погрузка в направлении дальневосточных портов за последние пять лет увеличилась в два раза. А рост грузооборота только с начала нынешнего года составил более 7 % к уровню прошлого. В перспективе до 2020 года прогнозируется увеличение грузопотока по Транссибу и БАМу на 30%.



На новую структуру возложены функции по регулированию тяговых ресурсов, вагонного парка, планированию проведения ремонта и модернизации инфраструктуры, что позволит качественно улучшить показатели работы всей сети.



Сегодня для размещения центра управления перевозками на Восточном полигоне построен отдельный блок для диспетчерского аппарата, созданы соответствующие условия труда и отдыха. Проведена работа по обеспечению социальных и бытовых условий для приглашенных с других дорог работников.



Двадцать лет назад в Иркутске начал работу первый Центр управления перевозками и дорога централизованно перешла на диспетчерское управление движением. Опыт получил распространение на всю сеть железных дорог. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, Центр систематизирует и объединит управление всеми перевозочными операциями на Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной магистралях.«Восточный полигон выбран потому, что он наиболее подготовлен к работе в нужном формате. Упор был сделан на технологические инновации, которые успешно внедрены», – подчеркнул Анатолий Краснощек.Выстраивание единого технологического пространства станет одной из главных задач Центра управления перевозками Восточного полигона. Погрузка в направлении дальневосточных портов за последние пять лет увеличилась в два раза. А рост грузооборота только с начала нынешнего года составил более 7 % к уровню прошлого. В перспективе до 2020 года прогнозируется увеличение грузопотока по Транссибу и БАМу на 30%.На новую структуру возложены функции по регулированию тяговых ресурсов, вагонного парка, планированию проведения ремонта и модернизации инфраструктуры, что позволит качественно улучшить показатели работы всей сети.Сегодня для размещения центра управления перевозками на Восточном полигоне построен отдельный блок для диспетчерского аппарата, созданы соответствующие условия труда и отдыха. Проведена работа по обеспечению социальных и бытовых условий для приглашенных с других дорог работников.Двадцать лет назад в Иркутске начал работу первый Центр управления перевозками и дорога централизованно перешла на диспетчерское управление движением. Опыт получил распространение на всю сеть железных дорог. На предыдущую страницу