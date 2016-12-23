ВСЖД объявила о начале профилактических рейдов на особо опасных для граждан участках магистрали

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ВСЖД объявила о начале рейдов по профилактике травматизма граждан на железной дороге, которые в рамках межведомственного сотрудничества начались сегодня, 23 ноября, на особо опасных участках магистрали.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, представители транспортной полиции, министерства образования, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона выехали на станцию Усолье-Сибирское.



«Участок пути от станции Усолье-Сибирское до станции Мальта является одним из самых неблагополучных по количеству правонарушений, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Несмотря на то, что здесь построены два пешеходных перехода оборудованные звуковой и световой сигнализацией, более 4 км ограждения вдоль железнодорожных путей, в текущем году травмировано семь человек, в том числе пять смертельно».



Во время проведения рейда было остановлено 18 нарушителей, которые переходили железную дорогу, несмотря на запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации. С ними проведены беседы о правилах поведения на путях, 35 пешеходам выданы памятки. В 2018 году на данном участке начнется строительство еще одного перехода через железную дорогу.



По данным специалистов службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД, в 2016 году на дороге построено пять пешеходных переходов, три из которых находятся в районе станции Улан-Удэ, и по одному на станциях Чуна и Половина. В 2017 году запланировано строительство переходов в границах города Усть-Кута, Шелехова и Куйтуна.



В ближайшие дни профилактические рейды пройдут на станциях Мегет и Батарейная.